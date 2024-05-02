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Вальс, полька, джайв и ча-ча-ча - студенты БГУФК дали урок танцев для гимназистов
Студенты Белорусского государственного университета физической культуры вот уже 15 летсотрудничают с 12-й гимназией Минска. Будущие тренеры по танцевальному спорту дают уроки спортивно-бальных танцев ученикам начальных классов. Практику проходят под руководством учителя гимназии, тренера - судьи по танцевальному спорту высшей категории Валентины Грабицкой. Результат сотрудничества - отчетный концерт юных гимназистов. В зрительном зале родители, а педагоги оценивают работу студентов: насколько им удалось отточить танцевальные движения юных талантов и раскрыть их мастерство. В программе обучения медленный вальс, полька, джайв и ча-ча-ча.
Гимназия № 12 - одно с самых "танцевальных" учреждений образования в Минске. Занятия здесь проходят для учеников с первого по одиннадцатый класс. Есть группа для родителей и учителей - каждый год к ней присоединяется все больше людей. Кстати, еще дну важную дату гимназия отмечает в этом году - 45 лет со дня основания.
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