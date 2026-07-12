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Васильковый праздник в Витебске: чем удивит XXXV "Славянский базар"

Вся следующая неделя будет наполнена культурными событиями "Славянского базара в Витебске". Уже 35 лет легендарный форум звучит на весь мир и во весь голос. Именно здесь начинающие исполнители делают уверенные шаги к мечте - стать звездой, а именитые артисты корректируют гастрольный график, чтобы в июле приехать в город на Западной Двине, ведь это уже традиция.

"Славянский базар" каждый год разный, но есть и то, что называют классикой фестиваля. Из тысячи других зритель узнает легендарные позывные - все проекты начинаются со знакомой мелодии.

Знают гости, и какой на вкус "Славянский базар". Витебские рестораны и кафе специально к празднику разрабатывают фестивальные сеты. Акцент сделан на белорусскую кухню, которая так полюбилась иностранным гостям.

А в 2026 году у фестиваля появился и свой запах: парфюмеры презентовали 5 ароматов, которые ассоциируются с васильковым праздником.

Яркая палитра праздника и необычные технические решения - все это форум в Витебске. Нет, фестивальный василек не мерещится в праздничной суматохе, он реальный и украсил светофоры на самых оживленных перекрестках города.

Предфестивальная суета особенная, с этим сложно поспорить, оказавшись в дирекции форума, они отвечают "за базар" и еще за тысячи сопутствующих празднику задач: встреча и размещение артистов, аккредитация, соблюдение райдера. При подготовке важна сосредоточенность, как в шахматной игре.

Андрей Карпов, исполнительный директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"Нам почти все реализовать под силу. Если что-то нереально реализовать, мы обо всем договариваемся и находим аналоги. Бывают необычные просьбы: может какого-то определенного цвета полотенца, бывает, просят канцелярские товары, ватман, воду определенной марки. Берем райдер, читаем. Все там черным по белому написано, стараемся выполнить".

исполнительный директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

До старта международного форума осталось несколько дней, но праздничный марафон начинается задолго до официальных позывных. В городе на Западной Двине уже работают специалисты, которые отвечают за свет, звук, грим. Фестивальные службы переходят на особенный график - 24/7, чтобы все, как по нотам.

"Каждый человек приходит к нам с паспортом. И с этого времени начинается отсчет пребывания на XXXV "Славянском базаре". Они получают квитанцию и идут в службу аккредитации, где фотографируются и получают заветный бейдж юбилейного фестиваля", - рассказала руководитель службы регистрации Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Любовь Олиярник.

"В гримерки мы ставим символы фестиваля - васильки. Чтобы букеты были красивые, подбирают их индивидуально. Настолько девочки из цветочного готовятся, что когда Лепсу открывали "Звезду" в Летнем амфитеатре, они попали цветовой гаммой букета в тон пиджака Григория Лепса", - отметила специалист цветочной службы Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Светлана Сорока.

У фестиваля много традиций, которые филигранно переплетаются с новинками. В 2026 году дирекция форума вместе со всей страной начала отсчет за 35 дней до старта "Славянского базара". Регионы и столицу объединили "Васильковые туры", на маршруты вышли брендированные автобусы, обновили и фестивальную валюту - размах, которым гордится международный форум.

площадка "Славянского базара"

"Соответствуют купюры 1, 2, 5 нашим рублям. Они яркие, интересные. И что самое интересное - они у нас вертикальные, эксклюзивные. В этом году у нас появляются новые василечки. Они попадают к артистам, участникам, их можно отоваривать в более чем 30 точках в Витебске", - пояснила руководитель службы питания Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Виктория Глушакова.

руководитель службы питания Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

И все это для того, чтобы XXXV форум не только вошел в фестивальную летопись, но и надолго остался в памяти всех причастных к празднику. Ведь приехав по безвизу, который действует для иностранцев из 71 государства, за фестивальную неделю можно прочувствовать в полной мере то самое белорусское гостеприимство, которое известно на весь мир.

"Мы так или иначе ежегодно ведем обратный отсчет. Но чтобы это было так громко, ярко, чтобы в этом участвовало такое количество людей, такое впервые, но юбилейный фестиваль обязывает. Выбрать самое яркое событие сложновато будет, потому что все проходит на ура", - рассказала официальный представитель дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Мария Войтеховская.

Во время юбилейного "Славянского базара" Марк Шагал вернется на родину - эпохальное событие, которому предшествовала длительная подготовка. Из Третьяковской галереи в Художественный музей Витебска мировой шедевр доставят уже 13 июля. Это долгожданная встреча, в том числе ученика и учителя.

Татьяна Старинская, директор Витебского областного краеведческого музея:

"Пэн - учитель Шагала. И это очень символично, что в этом зале будет демонстрироваться "Над городом" кисти Марка Шагала, а напротив будут работы Пэна из Национального художественного музея - портрет Шагала и автопортрет Пэна".

директор Витебского областного краеведческого музея

Широкой публике новость о возвращении мастера на малую родину стала известна в день рождения Шагала. Для посетителей зал начнет работу в день открытия "Славянского базара". Парить "Над городом" Марк и Белла будут 2 месяца.

"Это дело чести и историческое событие. Я думаю, что это такое знаковое событие не только для XXXV фестиваля, но и для нашего города будет главным событием этого года", - заявила Татьяна Старинская.

Витебск воодушевлен XXXV "Славянским базаром". Вся следующая неделя в его распоряжении. Каждый штрих должен дополнить картину праздника, который именно через искусство призывает к миру и взаимопониманию.

Разделы:

КультураМузыка

Теги:

Славянский базар 2026Витебск
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