Васильковый праздник в Витебске: чем удивит XXXV "Славянский базар"

Вся следующая неделя будет наполнена культурными событиями "Славянского базара в Витебске". Уже 35 лет легендарный форум звучит на весь мир и во весь голос. Именно здесь начинающие исполнители делают уверенные шаги к мечте - стать звездой, а именитые артисты корректируют гастрольный график, чтобы в июле приехать в город на Западной Двине, ведь это уже традиция.

"Славянский базар" каждый год разный, но есть и то, что называют классикой фестиваля. Из тысячи других зритель узнает легендарные позывные - все проекты начинаются со знакомой мелодии.

Знают гости, и какой на вкус "Славянский базар". Витебские рестораны и кафе специально к празднику разрабатывают фестивальные сеты. Акцент сделан на белорусскую кухню, которая так полюбилась иностранным гостям.

А в 2026 году у фестиваля появился и свой запах: парфюмеры презентовали 5 ароматов, которые ассоциируются с васильковым праздником.

Яркая палитра праздника и необычные технические решения - все это форум в Витебске. Нет, фестивальный василек не мерещится в праздничной суматохе, он реальный и украсил светофоры на самых оживленных перекрестках города.

Предфестивальная суета особенная, с этим сложно поспорить, оказавшись в дирекции форума, они отвечают "за базар" и еще за тысячи сопутствующих празднику задач: встреча и размещение артистов, аккредитация, соблюдение райдера. При подготовке важна сосредоточенность, как в шахматной игре.

Андрей Карпов, исполнительный директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"Нам почти все реализовать под силу. Если что-то нереально реализовать, мы обо всем договариваемся и находим аналоги. Бывают необычные просьбы: может какого-то определенного цвета полотенца, бывает, просят канцелярские товары, ватман, воду определенной марки. Берем райдер, читаем. Все там черным по белому написано, стараемся выполнить".

До старта международного форума осталось несколько дней, но праздничный марафон начинается задолго до официальных позывных. В городе на Западной Двине уже работают специалисты, которые отвечают за свет, звук, грим. Фестивальные службы переходят на особенный график - 24/7, чтобы все, как по нотам.

"Каждый человек приходит к нам с паспортом. И с этого времени начинается отсчет пребывания на XXXV "Славянском базаре". Они получают квитанцию и идут в службу аккредитации, где фотографируются и получают заветный бейдж юбилейного фестиваля", - рассказала руководитель службы регистрации Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Любовь Олиярник.

"В гримерки мы ставим символы фестиваля - васильки. Чтобы букеты были красивые, подбирают их индивидуально. Настолько девочки из цветочного готовятся, что когда Лепсу открывали "Звезду" в Летнем амфитеатре, они попали цветовой гаммой букета в тон пиджака Григория Лепса", - отметила специалист цветочной службы Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Светлана Сорока.

У фестиваля много традиций, которые филигранно переплетаются с новинками. В 2026 году дирекция форума вместе со всей страной начала отсчет за 35 дней до старта "Славянского базара". Регионы и столицу объединили "Васильковые туры", на маршруты вышли брендированные автобусы, обновили и фестивальную валюту - размах, которым гордится международный форум.

"Соответствуют купюры 1, 2, 5 нашим рублям. Они яркие, интересные. И что самое интересное - они у нас вертикальные, эксклюзивные. В этом году у нас появляются новые василечки. Они попадают к артистам, участникам, их можно отоваривать в более чем 30 точках в Витебске", - пояснила руководитель службы питания Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Виктория Глушакова.

И все это для того, чтобы XXXV форум не только вошел в фестивальную летопись, но и надолго остался в памяти всех причастных к празднику. Ведь приехав по безвизу, который действует для иностранцев из 71 государства, за фестивальную неделю можно прочувствовать в полной мере то самое белорусское гостеприимство, которое известно на весь мир.

"Мы так или иначе ежегодно ведем обратный отсчет. Но чтобы это было так громко, ярко, чтобы в этом участвовало такое количество людей, такое впервые, но юбилейный фестиваль обязывает. Выбрать самое яркое событие сложновато будет, потому что все проходит на ура", - рассказала официальный представитель дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Мария Войтеховская.

Во время юбилейного "Славянского базара" Марк Шагал вернется на родину - эпохальное событие, которому предшествовала длительная подготовка. Из Третьяковской галереи в Художественный музей Витебска мировой шедевр доставят уже 13 июля. Это долгожданная встреча, в том числе ученика и учителя.

Татьяна Старинская, директор Витебского областного краеведческого музея:

"Пэн - учитель Шагала. И это очень символично, что в этом зале будет демонстрироваться "Над городом" кисти Марка Шагала, а напротив будут работы Пэна из Национального художественного музея - портрет Шагала и автопортрет Пэна".

Широкой публике новость о возвращении мастера на малую родину стала известна в день рождения Шагала. Для посетителей зал начнет работу в день открытия "Славянского базара". Парить "Над городом" Марк и Белла будут 2 месяца.

"Это дело чести и историческое событие. Я думаю, что это такое знаковое событие не только для XXXV фестиваля, но и для нашего города будет главным событием этого года", - заявила Татьяна Старинская.

Витебск воодушевлен XXXV "Славянским базаром". Вся следующая неделя в его распоряжении. Каждый штрих должен дополнить картину праздника, который именно через искусство призывает к миру и взаимопониманию.