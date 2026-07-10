"Васильковый тур" легендарного "Славянского базара" финиширует в Бресте

Атмосферу легендарного "Славянского базара" подхватили в Бресте. 10 июля здесь финиширует "Васильковый тур". Место встречи - пешеходная Советская. Она стала центром праздника, где и подытожат предфинальное путешествие перед юбилейным фестивалем.

На Васильковом кирмаше - сувениры ручной работы, посвященные символу фестиваля. Также на Советской представили фотовыставку о главном музыкальном событии страны. В ней летопись каждого года "Славянского базара", начиная с самого первого творческого феста 1992-го.

Сергей Головчик, пчеловод:

"На этот фестиваль я привез свою продукцию, то, что мы вместе с пчелами приготовили для наших покупателей. У пчел очень много своих продуктов, даже таких, которые люди не знают. Из них можно делать настойки, крема, мази и массажные крема. Ждем здесь праздник основной".

Фестиваль впервые вышел за рамки региона, побывав в Минске, Могилеве, Гомеле и Гродно. Не менее ярко встречает Брест. Совсем скоро стартует "Фестивальное караоке со звездой" в самом центре Бреста. Показать свои вокальные способности сможет любой желающий, а главное - получить путевку на "Славянский базар в Витебске". Интерактивная программа продлится до позднего вечера.