"Васильковый тур": "Славянский базар" едет по регионам

"Славянский базар" впервые выезжает за пределы Витебска, чтобы распеть страну перед музыкальным форумом. Уже 13 июня юбилейный фестиваль искусств отправится в "Васильковый тур".

Форум заедет в каждый областной центр на один день. Под открытым небом - ярмарка, "35 мгновений фестиваля" от фотографов БелТА и даже караоке со звездами. Первый город споет вместе с суперфиналистом Х-Factor Belarus Никитой Белько и лауреатом международного конкурса в рамках "Славянского базара в Витебске" Иваном Здонюком.