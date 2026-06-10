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"Васильковый тур": "Славянский базар" едет по регионам
"Славянский базар" впервые выезжает за пределы Витебска, чтобы распеть страну перед музыкальным форумом. Уже 13 июня юбилейный фестиваль искусств отправится в "Васильковый тур".
Форум заедет в каждый областной центр на один день. Под открытым небом - ярмарка, "35 мгновений фестиваля" от фотографов БелТА и даже караоке со звездами. Первый город споет вместе с суперфиналистом Х-Factor Belarus Никитой Белько и лауреатом международного конкурса в рамках "Славянского базара в Витебске" Иваном Здонюком.
Первым уже 13 июня атмосферу "Славянского базара" ощутит Гомель. На следующей неделе 19 июня фестиваль искусств проверит вокальные данные могилевчан. 20 июня "Базар" пошумит в столице. "Все цветы июля" начнут собирать в Гродно 9 числа, а финиширует "васильковый тур" в Бресте.