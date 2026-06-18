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Вдохнуть в музыку что-то свое - в Пинске прошел кастинг на талант-шоу "Фактор.BY"
Аутентичные полесские голоса записал "Фактор.BY". Кастинг на участие в новом сезоне талант-шоу прошел 18 июня для жителей Пинска и окрестностей. Ради минуты славы плотник-кочегар и продавец отпросились с работы на "творческий обед", а учитель английского языка приехала на день из Минска, чтобы "родные стены" помогли исполнить мечту. Большинство заполненных анкет - участниками элегантного возраста. Бабушки и дедушки отложили на потом покраску заборов и сбор ягод. Каждый пришел за преодолением страха и жизненной встряской.
Обновление в фокус-группе: держал ухо востро на талант суперфиналист "Х-Фактор Беларусь" Никита Белько. Артист составил компанию наставнице "Фактор.BY 60+" Александре Гайдук и представительнице Беларуси на "Интервидении" Насте Кравченко.
Следующий шанс попасть на "Фактор.BY" будет у жителей и гостей Барановичей. Там кастинг пройдет уже завтра, 19 июня. Регистрация начнется в полдень. Место встречи - караоке-клуб "Вата", что на бульваре Хейнола, 8А.