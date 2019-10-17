Вечер памяти Юрия Блинова пройдет в большом зале Белгосфилармонии

Уже завтра коллеги и близкие друзья пианиста-виртуоза встретятся на сцене, чтобы вспомнить, каким был первый белорус, которому рукоплескал Карнеги-холл. Доктор музыкальных искусств активно гастролировал, выступал с ведущими оркестрами Европы. Блинов известен и как композитор. В творчестве часто обращался к большому спорту, посвятил классический концерт звезде клуба "Реал Мадрид", сочинил цикл фортепианных этюдов "Декатлон" и являлся соучредителем футбольного клуба "Крумкачы". Во втором отделении концерта "Дорогому Другу" прозвучат произведения, написанные Юрием Блиновым.



43-летнего пианиста не стало в этом году. Юрий Блинов ушел из жизни в движении. Музыкант скончался во время экомарафона, в котором принимал участие в забеге на 21 километр.



