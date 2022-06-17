Вечера Большого театра в Несвиже неофициально открыты!

"Белорусские премьеры" прозвучали тембром тенора Дмитрия Шабети. Всего же в афише трехдневного фестиваля рекордные 10 мероприятий. В них задействованы больше 400 творческих и технических единиц театра. На рекорд идет и количество мест в партере. Так, балет "Бахчисарайский фонтан" увидят тысяча зрителей. На поздний open-air в живом звуке и воздушном формате раскуплены все билеты.

Этот спектакль - абсолютный оригинал, потому что создавал его на минской сцене Владислав Захаров, народный артист Советского Союза, хореограф очень известный. Этот спектакль со стажем, театр запрограммирован на высокое искусство, а здесь мы пытаемся адаптироваться в новых условиях. И мы рады, что мы все здесь, в этом замечательном замке, где все пахнет искусством, и все едут с удовольствием.