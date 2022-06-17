3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" пройдут с 17 по 19 июня
Труппа Большого на три дня станет придворным театром самих Радзивиллов! В 12-й раз балетные и оперные постановки разнообразят вечера у Несвижского замка. В афише - рекордные 10 концертов. Так, "жемчужины духовной музыки" разлетятся сегодня по костелу Божьего Тела, параллельно в театральном зале прозвучат мотивы шумных балов. Откроют же фестиваль сочинения исключительно современных белорусских авторов в премьерном проекте Дмитрия Шабети. Концерт удостоен гранта Президента. А вечером во внутреннем дворике возведут пушкинский "Бахчисарайский фонтан". Балет Бориса Асафьева в видении народного артиста Беларуси Юрия Трояна показывают в Минске с 2007 года, но для Несвижа показ первый.
Артисты Большого выехали в Несвиж буквально в полном составе. Так, "Летучая мышь" на три часа поселится на несвижской сцене. Оперетту дадут вечером субботы. Традиционная кульминация - гала-концерт, который пройдет в воскресенье. На летний бал с эпизодами ведущих программных спектаклей зовет сама Уршуля Радзивилл.
Другие новости культуры:
Президент
Все
Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента
Лукашенко попросил журналистов кое-что передать руководителям СМИ
"Уже достаточно" - Лукашенко высказался о собранных 1,5 млн подписей за его выдвижение на выборах
Лукашенко на встрече с инициативной группой: Честно мне напишите, что сказали люди
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей