"Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" пройдут с 17 по 19 июня

Труппа Большого на три дня станет придворным театром самих Радзивиллов! В 12-й раз балетные и оперные постановки разнообразят вечера у Несвижского замка. В афише - рекордные 10 концертов. Так, "жемчужины духовной музыки" разлетятся сегодня по костелу Божьего Тела, параллельно в театральном зале прозвучат мотивы шумных балов. Откроют же фестиваль сочинения исключительно современных белорусских авторов в премьерном проекте Дмитрия Шабети. Концерт удостоен гранта Президента. А вечером во внутреннем дворике возведут пушкинский "Бахчисарайский фонтан". Балет Бориса Асафьева в видении народного артиста Беларуси Юрия Трояна показывают в Минске с 2007 года, но для Несвижа показ первый.



Артисты Большого выехали в Несвиж буквально в полном составе. Так, "Летучая мышь" на три часа поселится на несвижской сцене. Оперетту дадут вечером субботы. Традиционная кульминация - гала-концерт, который пройдет в воскресенье. На летний бал с эпизодами ведущих программных спектаклей зовет сама Уршуля Радзивилл.