Вечные часы Дали в десятках вариаций впервые в Минске

Два зала Национального художественного музея на три месяца становятся домом для экспозиции великого сюрреалиста. Слонов, ангелов, часы и Алису в Стране чудес - все экспонаты и графику доставили двумя фурами из швейцарской коллекции Dali Universe. Стоимость всего вернисажа оценивается в миллионы условных единиц. Более ста работ - оригиналы, которые за личной подписью Сальвадора Дали тиражировались на ювелирных заводах и литейных мастерских.



В таком масштабе Дали предстанет впервые на постсоветском пространстве. Уже в пятницу коллекцию представит лично Беньямино Леви, итальянский арт-дилер и друг гения. Он же официально и откроет "Триумфального слона" - новый шестиметровый арт-объект уже появился в столице на улице Зыбицкой.



