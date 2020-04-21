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Ведущие театры Лондона дают спектакли с русскими субтитрами
В Лондон без визы и сквозь закрытые границы. Ведущие сцены столицы Великобритании дают показы ряда своих спектаклей онлайн, но теперь еще и с русскими субтитрами. Так, накануне вечером в онлайн-афише легендарного шекспировского театра "Глобус" постановка "Ромео и Джульета", которая будет доступна для просмотра до 3 мая. Эстафету показов примет "Сон в летнюю ночь". А на официальном YouTube-канале Королевского национального театра еще можно увидеть "Остров сокровищ". 23 апреля стартуют показы спектакля "Двенадцатая ночь" по пьесе Уильяма Шекспира.
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