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Ведущими финала национального отбора на "Евровидение-2020" будут Хелена Мерааи и Евгений Перлин﻿﻿

Ведущими финала национального отбора на "Евровидение-2020" будут Хелена Мерааи и Евгений Перлин﻿﻿

Стали известны ведущие финала национального отбора на конкурс песни "Евровидение-2020". Ими стали:

  • представительница Беларуси на детском "Евровидении-2017" Хелена Мерааи
  • телеведущий Белтелерадиокомпании Евгений Перлин

Напомним, финал национального отбора на "Евровидение-2020" состоится28 февраля на "Беларусьфильме".

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