Венская опера начинает продажу билетов на концерты в июне

Как сообщает пресс-служба знаменитого оперного театра, в общей сложности до конца сезона запланированы 14 концертов. Максимальное количество зрителей в зале не будет превышать 100 человек.



"После многих недель перерыва, связанного с коронавирусом, мы с нетерпением ждет возможности открыть двери для публики: музыка снова будет звучать в Венской государственной опере. Запланирована разнообразная серия вечеров песен и арий в сопровождении фортепиано, которые будут исполняться членами ансамбля и солистами из других стран", - говорится в сообщении пресс-службы.



Венская государственная опера откроется 8 июня. Кстати, на сайте Венской оперы будет доступна прямая трансляция.





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