Верхний город готов музицировать, а художественный музей манифестирует оду феминизму - обзор культурных площадок Минска

Купаловцы дали финальные титры 102-го театрального сезона. Не изменяя себе, со зрителем попрощались "Павлинкой". К юбилею белорусских песняров Коласа и Купалы музицировать готов Верхний город. Классика у Ратуши напомнит строки из произведений национальных авторов. Художественный музей манифестирует оду феминизму выставочным проектом "Женский род".