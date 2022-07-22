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Верхний город готов музицировать, а художественный музей манифестирует оду феминизму - обзор культурных площадок Минска

Купаловцы дали финальные титры 102-го театрального сезона. Не изменяя себе, со зрителем попрощались "Павлинкой". К юбилею белорусских песняров Коласа и Купалы музицировать готов Верхний город. Классика у Ратуши напомнит строки из произведений национальных авторов. Художественный музей манифестирует оду феминизму выставочным проектом "Женский род".

Cамый культурный обзор выставочных лабиринтов и оупен-эйр-площадок белорусской столицы у Дарьи Тарасовой (видео).


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