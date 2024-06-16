Вероника Высоцкая получила "Хрустальную гитару" им. Мулявина на фестивале в Молодечно

Финальные аккорды и победитель конкурса молодых исполнителей на Национальном фестивале белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2024". Голос из городского поселка Прилуки Минской области стал обладателем Гран-при. Вероника Высоцкая получила "Хрустальную гитару" имени Мулявина.

"Хрустальная гитара" имени Мулявина остается в Минской области

Выпускнице Минского колледжа искусств 19 лет. В портфолио наград - победа в радиоконкурсе Белтелерадиокомпании "Маладыя таленты Беларусі". Жюри национального конкурса в Молодечно определило имя победителя безоговорочно. Во главе экспертной группы главный дирижер концертного оркестра имени Михаила Финберга Максим Рассоха.

Конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни - один из престижных в республике. Его победители прошлых лет сегодня в статусе заслуженных артистов. Это Виктория Алешко, Наталья Тамело. Тембры многих сопровождали финальные аккорды XXIII фестиваля. Вечером состоялась церемония закрытия. Со сцены амфитеатра - срез современной белорусской музыки.