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Вероника Высоцкая получила "Хрустальную гитару" им. Мулявина на фестивале в Молодечно
Финальные аккорды и победитель конкурса молодых исполнителей на Национальном фестивале белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2024". Голос из городского поселка Прилуки Минской области стал обладателем Гран-при. Вероника Высоцкая получила "Хрустальную гитару" имени Мулявина.
"Хрустальная гитара" имени Мулявина остается в Минской области
Выпускнице Минского колледжа искусств 19 лет. В портфолио наград - победа в радиоконкурсе Белтелерадиокомпании "Маладыя таленты Беларусі". Жюри национального конкурса в Молодечно определило имя победителя безоговорочно. Во главе экспертной группы главный дирижер концертного оркестра имени Михаила Финберга Максим Рассоха.
Конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни - один из престижных в республике. Его победители прошлых лет сегодня в статусе заслуженных артистов. Это Виктория Алешко, Наталья Тамело. Тембры многих сопровождали финальные аккорды XXIII фестиваля. Вечером состоялась церемония закрытия. Со сцены амфитеатра - срез современной белорусской музыки.
Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии впервые расширил афишу на 5 дней (вместо 2). Сейчас организаторы подбивают статистику, сколько гостей города солнца читало, слушало и пело. В прошлом году фестивальный Молодечно посетило 60 тыс. гостей.
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