Весну по старинным традициям встречали в Вилейке

С песнями под аккордеон, со сладкой выпечкой и гуляниями. Каждая хозяйка готовила булочки с "секретом" - внутри пожелания благополучия, достатка и скорейшего замужества (для молодых девушек). Праздник в народе еще называют Сороки. Раньше его отмечали накануне Великого 40-дневного поста. Отмечали праздник в народных костюмах с орнаментом. Это неотъемлемый атрибут.