Ветковские иконы презентовали в Минске

Шедевры Ветковской школы иконописи презентовали в Минске. В Национальном художественном музее открылся вернисаж, который раскрывает талант нескольких поколений мастеров Полесья. Все предметы из фондов Ветковского музея старообрядчества и народных традиций имени Шклярова. На выставке представлены иконы, книги, материалы и инструменты иконописцев. Особенное внимание уделено коллекции прорисей. Это контурные рисунки, скопированные с оригинальных икон. Они переносились на доску и процарапывались иглой. Знакомство с прорисями поможет посетителям уловить уникальный почерк создателей старообрядческой иконы.



Самый старинный экспонат датирован 17-м веком. Именно тогда и зародилась Ветковская школа иконописи. Как художественный и духовный центр она известна во всем мире. Всего в Минск из Полесья доставлено около сотни экспонатов.



