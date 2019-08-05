Веяние Азии в центре Минска

С корейской культурой можно было познакомиться в Верхнем городе. Восточная страна удивляла танцами с лотосами и веерами, масками и традиционным костюмом ханбок. Его, кстати, можно было и примерить. Прозвучал и популярный в Южной Корее кей-поп. Это музыкальное направление завоевало популярность во всем мире. Также на сцене около ратуши выступили танцевальные коллективы. Эстафету дней национальных культур десятого августа подхватит Эстония. Свои традиции в Верхнем городе страна покажет впервые.