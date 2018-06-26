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Виктора Васильева поздравляют в стенах Молодежного театра Беларуси
К своему большому юбилею он прославился как большой актер героических персонажей. Виктора Васильева сегодня поздравляют в стенах Молодежного театра Беларуси, которому служит мастер сцены. Накануне популярному белорусскому актеру и председателю Союза кинематографистов исполнилось 60. Юбиляр по традиции на сцене. Помимо поздравлений от поклонников, коллег по цеху - народных и заслуженных артистов Беларуси, Васильеву передали поздравительные телеграммы со Свердловска (актер родился на Урале), а также от председателя Российского союза кинематографистов Никиты Михалкова.
На счету Васильева более сотни работ на большом экране. Он - полковник Дубровский из детективной теленовеллы "Мухтар", снимался в таких лентах, как "Спасти или уничтожить", "На безымянной высоте", "Последний бронепоезд", "Майор Ветров".
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