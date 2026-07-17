Виктория Алешко о детском конкурсе в Витебске: Он с годами все сильнее и сильнее

Фестивальная столица Беларуси продолжает открывать новые имена. В Концертном зале "Витебск" стартовали церемония награждения участников Международного детского музыкального конкурса "Витебск" и гала-концерт.

Виктория Алешко

Виктория Алешко, член жюри XXIV международного детского музыкального конкурса "Витебск", заслуженная артистка Беларуси:

"Детский международный конкурс с годами все сильнее и сильнее. В этом году он, мне кажется, просто превзошел все мои ожидания. Я, конечно, подозревала и знала, что дети сейчас прекрасно подготовлены, но в этом году мне показалось, что просто это уже было на каком-то таком заоблачном уровне. Сцена, она же ничего не может утаить. Она же, знаете, как лупа. Когда ты выходишь на сцену, ты такой, как ты есть, и публику невозможно обмануть".

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