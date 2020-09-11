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"Виллисы. Фатум" впервые на сцене Большого театра
Большой театр Беларуси продолжает парад премьер. Накануне на главных академических подмостках страны ожили партитуры Джакомо Пуччини. Такой бонус для своей аудитории Большой преподнес за 5-месячное отсутствие в культурной жизни.
Подробности - у Дарьи Тарасовой.Публика пришла на Пуччини, но, кажется, не ожидала: вместо спектакля богема увидит премьеру. Партитуры итальянца все-таки прозвучали. Вот только вместо истории о Париже и современных художниках на сцене разыграли "Виллисы. Фатум". Символично, что
для композитора этот материал стал первой сценической работой, а для примы Оксаны Волковой - дебютом в режиссуре.
"Виллисы. Фатум". Премьера в Большом - синтез оперы и балета
Портал в иной мир - на сцене Большого театра Беларуси. Такое художественное решение в виде масштабных бутафорских зеркал для Виллис увидела обладательница премии "Золотая маска" и художник-постановщик Этель Иопша. Историю о разбитых сердцах на сцене рассказывали не только солисты оперы, но хор и балет. А для того, чтобы история о привидениях невест, обманутых женихами, прозвучала убедительно - два акта подкрепили видеоконтентом. А это около сотни дублей и часы отснятого материала. К премьере солистам оперы буквально пришлось подружиться с гравитацией. По задумке режиссера, народная артистка Анастасия Москвина парила над сценой.
Не только известные арии маэстро Пуччини. В Виллисах расширили музыкальный ряд. В спектакле прозвучала и миниатюра "Хризантемы". Она же стала дополнительной сюжетной линией для персонажа Сирены. Премьерная партия досталась Ольге Гайко. Кстати, ее героиня в оригинале появляется только мельком. И это уже своеобразный фатум для спектакля.
В новом сезоне по-современному зазвучит и классика
Балет "Щелкунчик" в новой редакции Валентина Елизарьева на сцене дадут в октябре. После в репертуаре ожидаются оперы "Фауст" и "Пиноккио".
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