Виртуальный тур по мастерским белорусских художников
Медленно пошагать по мастерской графиста советских книжек Василия Славука и детально рассмотреть творческий хаос художников. Вне официальных выставок. С помощью продакшен-платформы Art is впервые пять рабочих пространств "застыли" в сфере на 360 градусов. Каждый может изменить точку обзора, в подробностях изучить изобразительные инструменты и подсмотреть за процессом рисования современных мастеров. Старт проекту дала участник Белорусского союза художников Светлана Петушкова. Она владеет личной графической мастерской, которую захотела представить в виртуальном пространстве.
В туре появятся биографии мастеров и станет больше деталей
Сейчас сервис находится в процессе тестирования. В будущем специалисты добавят краткие биографии художников и еще больше детализируют картинку. Пополнится и список виртуальных мастерских. А с осени Белорусский союз художников организует open space.