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Витебск попрощался со "Славянским базаром". Насыщенный день закрытия. Два Гран-при у белорусов!
Золотой дубль. На "Славянском базаре в Витебске" в детском музыкальном конкурсе и конкурсе молодых исполнителей победу празднуют белорусы! Имя обладателя Гран-при взрослого вокального состязания стало известно за полночь. Его объявили в концерте закрытия XXIX международного форума искусств. Витебск попрощался с музыкальным праздником.Церемония закрытия стала красивым финалом, а для кого-то только началом яркой творческой жизни.
Ольга Масловская наблюдала, как "Славянский базар" зажигает звезды.
Конкурс молодых исполнителей организаторы оставили на заключительный день форума. Сразу два выступления с промежутком в пару часов. Компактный формат состязания кому-то дался легко, а кого-то заставил изрядно поволноваться. Еще бы -смена костюма, новый макияж, другая - по настроению и мелодике - песня. Но это конкурс, и в борьбе за Гран-при нужно быть готовым к любым сложностям.
Минимальный отрыв между конкурсантами
Ко второму выступлению в тройке лидеров оказались певица из Литвы, представители Украины, Боснии и Герцеговины и Беларуси. Роман Волознев, представляющий на конкурсе нашу страну, выходил на сцену в статусе промежуточного лидера. Пусть и с отрывом всего в один балл. Если в первом выступлении, по условиям конкурса, вокалисты должны были исполнять песни славянских авторов, то возможность выбора произведения для второго выхода на сцену была у молодых артистов куда шире. Мировой хит. В сопровождении балета "Тодес" и оваций витебской публики. Разница между лидерами была в несколько очков, поэтому и зритель, и сами конкурсанты понимали: это момент истины. Сгладить волнение помогали ведущие.
В ожидании оценок на сцене с участниками вокального состязания играли в футбол, танцевали, обменивались тортами по случаю праздничных дат. Кстати, день рождения сразу двух конкурсантов - из Молдовы и Казахстана - пришелся на фестивальные даты.
Амфитеатр пел до глубокой ночи
Выступления конкурсантов переплетались с яркими номерами звезд эстрады. Лолита, Олег Газманов, Диана Гурцкая, Таисия Повалий. На часах уже была полночь, а амфитеатр еще зажигал. Овации зала и комплименты жюри в виде высоких баллов сорвали конкурсанты из Литвы, Казахстана, России, Боснии и Герцеговины. А представительница из Украины Элина Иващенко и белорус Роман Волознев набрали одинаковое количество баллов -134. В этот вечер это был максимальный результат.
Гран-при у белоруса Романа Волознева
Совещание международного жюри проходило за закрытой дверью. Вердикт огласили с главной сцены фестиваля. Решением профессионалов Гран-при остается в Беларуси. Первая премия уезжает в Украину. Вторая - у Каролины Лындо из Литвы, третью поделили участники из Казахстана и Боснии и Герцеговины.
Гран-при детского конкурса у Ангелины Ломако
В концерте закрытия был еще один волнительный момент. Высокую награду - Гран-при детского музыкального конкурса - получила белоруска Ангелина Ломако. Состязание прошло днем ранее. Золотой дубль белорусских вокалистов! Снова спустя 15 лет. В 2005 году сердца жюри конкурсов покорили Полина Смолова и Ксения Ситник.
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