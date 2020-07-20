Витебск попрощался со "Славянским базаром". Насыщенный день закрытия. Два Гран-при у белорусов!

Золотой дубль. На "Славянском базаре в Витебске" в детском музыкальном конкурсе и конкурсе молодых исполнителей победу празднуют белорусы! Имя обладателя Гран-при взрослого вокального состязания стало известно за полночь. Его объявили в концерте закрытия XXIX международного форума искусств. Витебск попрощался с музыкальным праздником.Церемония закрытия стала красивым финалом, а для кого-то только началом яркой творческой жизни.



Ольга Масловская наблюдала, как "Славянский базар" зажигает звезды.



Конкурс молодых исполнителей организаторы оставили на заключительный день форума. Сразу два выступления с промежутком в пару часов. Компактный формат состязания кому-то дался легко, а кого-то заставил изрядно поволноваться. Еще бы -смена костюма, новый макияж, другая - по настроению и мелодике - песня. Но это конкурс, и в борьбе за Гран-при нужно быть готовым к любым сложностям.





Минимальный отрыв между конкурсантами

Ко второму выступлению в тройке лидеров оказались певица из Литвы, представители Украины, Боснии и Герцеговины и Беларуси. Роман Волознев, представляющий на конкурсе нашу страну, выходил на сцену в статусе промежуточного лидера. Пусть и с отрывом всего в один балл. Если в первом выступлении, по условиям конкурса, вокалисты должны были исполнять песни славянских авторов, то возможность выбора произведения для второго выхода на сцену была у молодых артистов куда шире. Мировой хит. В сопровождении балета "Тодес" и оваций витебской публики. Разница между лидерами была в несколько очков, поэтому и зритель, и сами конкурсанты понимали: это момент истины. Сгладить волнение помогали ведущие.

В ожидании оценок на сцене с участниками вокального состязания играли в футбол, танцевали, обменивались тортами по случаю праздничных дат. Кстати, день рождения сразу двух конкурсантов - из Молдовы и Казахстана - пришелся на фестивальные даты.

Амфитеатр пел до глубокой ночи

Выступления конкурсантов переплетались с яркими номерами звезд эстрады. Лолита, Олег Газманов, Диана Гурцкая, Таисия Повалий. На часах уже была полночь, а амфитеатр еще зажигал. Овации зала и комплименты жюри в виде высоких баллов сорвали конкурсанты из Литвы, Казахстана, России, Боснии и Герцеговины. А представительница из Украины Элина Иващенко и белорус Роман Волознев набрали одинаковое количество баллов -134. В этот вечер это был максимальный результат.

Гран-при у белоруса Романа Волознева

Совещание международного жюри проходило за закрытой дверью. Вердикт огласили с главной сцены фестиваля. Решением профессионалов Гран-при остается в Беларуси. Первая премия уезжает в Украину. Вторая - у Каролины Лындо из Литвы, третью поделили участники из Казахстана и Боснии и Герцеговины.

Гран-при детского конкурса у Ангелины Ломако