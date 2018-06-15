Витебск в ожидании "Славянского базара"

В городе продолжается подготовка к XXVII Международному форуму искусств. В этом году в Витебск приедет певица Зара, Ирина Аллегрова, Елена Ваенга, Николай Басков. Вопросам безопасности - особое внимание. В Летнем амфитеатре сегодня состоялись масштабные учения. Спасатели отработали оперативность эвакуации людей, поиск пострадавших, ликвидацию возгораний. Моя коллега Марина Романовская наблюдала и за учениями, и за тем, как преображается Витебск в преддверии музыкального праздника.

В этом году главная сценическая площадка фестиваля - Летний амфитеатр - отмечает 30-летний юбилей. Гостей, которые приезжают на "Славянский базар", в первую очередь привлекает его архитектура. Во время ХХVII Международного форума искусств селфи на фоне Витебского амфитеатра сделают представители более сорока стран мира.

Это не подготовка к пенной вечеринке, и не репетиция яркой шоу-программы. В Летнем амфитеатре работают спасатели. Сегодня на главной сценической площадке международного форума прошли масштабные тактико-специальные учения. Сотрудники МЧС отработали оперативную эвакуацию людей, поиск пострадавших, ликвидацию возгораний. В учениях задействовали высотную технику, а также навесную переправу с использованием альпинистского снаряжения.

В зале-шеститысячнике и зрители, и именитые гости будут в безопасности. В этом году на сцене Летнего амфитеатра с сольниками выступит Тимати, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Ваенга. Звездными именами пестрит афиша концерта открытия. Он будет посвящен теме малой родины. Главное событие фестиваля - детский и взрослый вокальный конкурсы. Впервые в музыкальных состязаниях примут участие артисты из Великобритании, Канады, Египта, Колумбии и Гвинеи.





Во время "Славянского базара" в праздничном ритме город будет жить круглые сутки. Насыщенная программа - на всех фестивальных площадках. Одним из зрелищных событий станет фест "На семи ветрах". Чтобы научится, к примеру, зажигательным танцам, достаточно будет выйти на улицу.

ХХVII "Славянский базар в Витебске" - это и множество выставочных проектов, и спектакли с участием любимых артистов. Но не только яркие афиши создают фестивальное настроение в Витебске. По городским улицам начал курсировать троллейбус с символикой "Славянского базара".