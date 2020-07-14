Витебск встречает "Славянский базар". Аккредитации получили уже более 700 человек

В столице фестиваля к старту музыкального форума почти все готово. Аккредитации получили более 700 человек, в том числе и журналисты.Ольга Масловская расскажет, как Витебск в этом году встречает "Славянский базар".





Подготовка к танцевальному марафону

Тот случай, когда нельзя терять ни минуты. В ожидании аккредитации участники ансамбля "Зорька" повторяют хореографию. Впереди настоящий танцевальный марафон, ведь без витебских танцоров не обходится ни один грандиозный проект "Славянского базара".Свою коллекцию звездных автографов юные танцоры собирают уже несколько лет.

Форум искусств из-под пера витебского журналиста Натальи Дроздовой

А вот отследить всю историю фестиваля можно по публикациям витебского журналиста Натальи Дроздовой. Она не пропустила ни одного форума искусств. Будет работать и на нынешнем, 29-м! Рассвет в амфитеатре, интервью со звездами, постоянный цейтнот при написании репортажей. Каждый год освещать события фестиваля одинаково сложно и одинаково интересно.

Наталья Дроздова, ведущий корреспондент витебской городской газеты "Витьбичи

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"Невозможно забыть встречу с Аллой Пугачевой, которая приехала в 94-м году со своим молодым мужем, и она устроила очень оригинальную встречу, перестроила, переоборудовала зал в штабе фестиваля, и каждого встречая у двери (это были журналисты, режиссеры), она кланялась, протягивала руку и говорила: "Алла".



Аккредитацию получили более 700 человек

Даже именитые артисты, приезжая на "Славянский базар", обязательно получают аккредитацию. Некоторые звезды предпочитают отправить фото заранее, но большинство доверяют фотографам службы аккредитации.

Арсений Васенда, сотрудник службы аккредитации фестиваля "Славянский базар в Витебске":

"Многие люди бывают придирчивы, всем хочется лучше выглядеть на фотографии, но в основном людям нравятся фотки".

Служба аккредитации работает второй день, с четверга перейдет на круглосуточный режим.

: специалисты технических служб, творческие коллективы, представители СМИ.

Ольга Соколова, руководитель службы аккредитации фестиваля "Славянский базар в Витебске":

"

Всегда меняется стиль фестиваля, поэтому меняется и дизайн карточки. Категории, которые вводились в прошлом году, они такими же и остались. Вот категория телевидения, телевизионная группа, естественно, фотография, обязательно голограмма".

Участники вокального состязания выйдут на сцену дважды и в один день

Бейдж дает беспрепятственный пропуск на все мероприятия фестиваля. В этом году праздник продлится четыре дня, но программа очень насыщенная. Конкурсная в том числе. Участники вокального состязания - как взрослого, так и детского - выйдут на сцену дважды и в один день.

Светлана Авдеева, начальник отдела международного сотрудничества фестиваля "Славянский базар в Витебске":

"19 июля конкурсная программа для взрослого конкурса, поэтому в 16:00 у нас случится "Славянский хит" в сопровождении Президентского оркестра, а уже на закрытии конкурсанты будут выступать с балетом Todes. А детки у нас 18-го в течение дня исполняют песню первого конкурсного дня, как было ранее, и в 6 часов вечера у них будет исполнение второй композиции".

Во взрослом конкурсе вокалистов будет представлено 14 стран, в детском - 17.

Для юных конкурсантов построили открытую сцену

Впервые юные артисты будут выступать на открытом воздухе. Специально для них на подступах к концертному залу "Витебск" построили новую сцену. Организаторы обещают: свет, звук и картинка будут отличными.

Кинопоказы под открытым небом