Витебская область первой представила программу на фестивале "Беларусь - мая песня" в Минске

Витебск всегда славился культурными традициями и имел статус неофициальной культурной столицы. "Славянский базар", фестиваль хореографического искусства. У нас множество талантливых людей, которые на протяжении нескольких сотен лет ковали славу Витебщины и нашей замечательной Беларуси.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома