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Витебская область первой представила программу на фестивале "Беларусь - мая песня" в Минске

Фестиваль "Беларусь - мая песня" стартовал во Дворце Республики. Первыми концертную программу презентовала Витебская область. Только из этого региона для участия в музыкальном конкурсе на сцену вышли более тысячи артистов. Шоу получилось ярким и масштабным. Спецэффектов добавили свыше 200 единиц звукового и светового оборудования.


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Марина Романовская, режиссер концерта, заслуженный деятель культуры Беларуси, заместитель гендиректора Центра культуры "Витебск": Затронуть хотелось многое: и 80-летие со дня освобождения нашей Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и Год качества, и вообще показать все творчество нашего Витебского края.


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Витебск всегда славился культурными традициями и имел статус неофициальной культурной столицы. "Славянский базар", фестиваль хореографического искусства. У нас множество талантливых людей, которые на протяжении нескольких сотен лет ковали славу Витебщины и нашей замечательной Беларуси.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

Следующими эстафету перенимают артисты Гомельской области. Добавим, что в фестивале примут участие все регионы Беларуси. А самые яркие конкурсанты выступят на гала-концерте летом. Он будет приурочен ко Дню Независимости.

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