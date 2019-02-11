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Визитки для национального отбора на "Евровидение-2019" готовы
Съемки прошли накануне в Белтелерадиокомпании. Специально к ним изготовили эксклюзивные декорации с подиумом и пятью треугольными арками с неоновой подсветкой. Дизайн пересекается с официальными слоганом и логотипом международного песенного конкурса этого года "Dare to dream" - "Не бойся мечтать". Визитка станет своеобразным представлением 10 финалистов: 40-секундное видео предвосхитит их выступления в прямом эфире. Для каждого из участников белорусского отбора, а в этом году их география широка, включая Нигерию и Швецию, разработали индивидуальную концепцию съемки. Вместе с исполнителями работала команда медиахолдинга: режиссеры Яна Шаблыко и Юрий Ярошик, телеоператор Александр Вавилов, а также художники по свету.
Результат можно будет увидеть во время трансляции финала национального отборочного тура в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24".
Все онациональном отборе на "Евровидение-2019"здесь.
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