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Визуализация пространства и времени в работах Лилии Нищик

Презентация творческих работ вместе с печатным альбомом Лилии Нищик состоялась в галерее Михаила Савицкого. Скульптура, керамика и живопись художницы всегда познавательны. Сейчас автор работает над новым живописным проектом - "Собирательный образ Беларуси".

Процессом рождения картин и скульптур поинтересоваласьЛариса Гулякевич (видео).

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