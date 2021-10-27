Визуализация пространства и времени в работах Лилии Нищик

Презентация творческих работ вместе с печатным альбомом Лилии Нищик состоялась в галерее Михаила Савицкого. Скульптура, керамика и живопись художницы всегда познавательны. Сейчас автор работает над новым живописным проектом - "Собирательный образ Беларуси".



Процессом рождения картин и скульптур поинтересоваласьЛариса Гулякевич (видео).