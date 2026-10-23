Включаем телевизоры: 23 октября стартует второй день телекастинга "Фактор.BY"

"Фактор.BY" продолжает искать поющие таланты. 23 октября на "Беларусь 1" - второй день телекастинга.

Неделю назад на премьерном выпуске 6-го сезона наставники только раскачивались, многие участники услышали "да". Но в этот раз Бузова, Ярушин, Громов и Клявер обещают не соглашаться на компромиссы.

Не разочарует ли 30-летний маркетолог из Москвы? Из какого белорусского районного городка пожалует сам Робби Уильямс? Даст ли жару диджей, который обслуживает трубопроводы? И оправдаются ли ставки Ольги Бузовой на поющий мужской десант?

Первый выпуск 6-го сезона "Фактор.BY" стал лидером прайм-тайма. На большинстве телевизоров, включенных в прошлую пятницу, 16 октября, шло именно наше талант-шоу. Исключением не станет и сегодня, ведь страсти накаляются.

Итоги подведем 23 октября в "Панораме" в 20:00 на "Беларусь 1", а сразу после - в 20:45 - наслаждаемся новым выпуском "Фактор.BY".