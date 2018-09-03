Застывшая натура - лучшая фактура, а чердачный хлам как объект вдохновения. Владимир Ходорович - мастер натюрморта. Он разработал собственную концепцию связи с этническими истоками через предметно-образный символизм. Картины Владимира Павловича хранятся в фондах крупнейших музеев Беларуси и за рубежом. Художнику 71 год, но он активно пишет, участвует в пленэрах и организует персональные выставки. А в свободное время орудует косой и лопатой. Владимир Ходорович в проекте Агентства теленовостей "Наши". Смотрите вечером после "Панорамы" на "Беларусь 1".