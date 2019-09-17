Владимир Меньшов отмечает юбилей

Известный режиссер, актер и народный артист России Владимир Меньшов отмечает сегодня юбилей. Владимиру Валентиновичу исполняется 80 лет. Артист начинал карьеру как актер - на его счету почти 120 ролей. Настоящую славу ему принесла его режиссерская работа над фильмом "Москва слезам не верит". Успех картины оказался фантастическим - в первый год проката фильм увидели 90 млн зрителей. А в Лос-Анджелесе ленту даже удостоили статуэтки "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Еще одной всенародно любимой картиной стал фильм Меньшова "Любовь и голуби", где главную роль сыграла Людмила Гурченко.



Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Меньшова с 80-летием. Глава государства пожелал артисту крепкого здоровья, новых успехов, счастья и благополучия и выразил уверенность, что его творчество еще многие годы будет дарить радость и хорошее настроение преданным поклонникам.



