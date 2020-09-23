Владимир Прокопцов представил книгу-посвящение Витольду Бялыницкому-Бируле

Директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов представил книгу-посвящение народному художнику Беларуси - Витольду Бялыницкому-Бируле. Информацию об уроженце Могилевской области в неизвестных фактах, но хорошо известных картинах Владимир Прокопцов собирал в течение шести лет. На страницах можно найти и то самое полотно, которое приобрел у Бирули Третьяков "С околиц Пятигорска". Подключились к работе и фонды Тверской областной картинной галереи - передали личный архив мастера. Именно в тех краях на даче "Чайка" несколько десятилетий жил и писал Бируля. Иллюстрации в книге продемонстрированы в детализированном формате.

