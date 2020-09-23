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Владимир Прокопцов представил книгу-посвящение Витольду Бялыницкому-Бируле
Директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов представил книгу-посвящение народному художнику Беларуси - Витольду Бялыницкому-Бируле. Информацию об уроженце Могилевской области в неизвестных фактах, но хорошо известных картинах Владимир Прокопцов собирал в течение шести лет. На страницах можно найти и то самое полотно, которое приобрел у Бирули Третьяков "С околиц Пятигорска". Подключились к работе и фонды Тверской областной картинной галереи - передали личный архив мастера. Именно в тех краях на даче "Чайка" несколько десятилетий жил и писал Бируля. Иллюстрации в книге продемонстрированы в детализированном формате.
В сборе Национального художественного музея хранятся 460 работ автора
В Национальном художественном сегодня хранится большой сбор работ пейзажиста. В общей сложности 460 картин. Одни находятся на хранении в фондах, другие можно увидеть в постоянных экспозициях.
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