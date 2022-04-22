Владимир Савич персональным вернисажем отметил 70-летний юбилей

Отметить юбилей личный и одновременно творческий персональным вернисажем! Свои 70 лет и полвека в большом искусстве лауреат Государственной премии Беларуси Владимир Савич встретил в залах Национального художественного. Символично, именно здесь в 1972 году почетный член Российской академии художеств дебютировал как автор. Арт-бросок в пользу живописи совершил уже после того, как вписал свои инициалы в мир отечественной графики.



Владимир Савич, заслуженный деятель искусств Беларуси:



Основной лейтмотив всего моего творчества - это поиск ноты белорусской. Ноты нашей земли. И потому я ищу эту ноту, как вы видите, в пейзажах, я ищу эту ноту в сакральном искусстве. Я очень люблю иконы, я очень люблю деревянную скульптуру.



Годы Владимир Савич посвятил педагогической деятельности. Возглавлял кафедру графики Белорусской академии искусств. Сегодня работы большого мастера украшают фондовую коллекцию Национального художественного, собрание Белорусского союза художников, Третьяковской галереи и частные коллекции по всему миру.



