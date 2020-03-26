3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Владимира Корш-Саблина сегодня вспоминают в Музее истории белорусского кино
Накануне 120-летия со дня рождения Владимира Корш-Саблина вспоминать режиссера будут в Музее истории белорусского кино. Сегодня здесь представят архивные материалы, ленты и фотодокументы, связанные с творчеством основоположника отечественного кинематографа. В своих картинах Корш -Саблин изображал центральные события прошлого века. Его "Константин Заслонов", "Моя любовь", "Искатели счастья" навсегда вошли в золотой фонд белорусского кинематографа. К фигуре мастера обращалась и команда телеканала "Беларусь 3". Документальный проект "Время кино. Владимир Корш-Саблин" с фрагментами интервью коллег режиссера сегодня покажут в зале Музея истории белорусского кино.
В творческой биографии Корш-Саблина 25 фильмов
Он дебютировал на экране как актер в фильме "Лесная быль". А после уже как режиссер рассказал 25 историй. Госпремию и статус народного артиста Корш-Саблин получил за ленту "Москва - Генуя". Сегодня именем мастера названа улица в Минске.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов