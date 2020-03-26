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Владимира Корш-Саблина сегодня вспоминают в Музее истории белорусского кино

Накануне 120-летия со дня рождения Владимира Корш-Саблина вспоминать режиссера будут в Музее истории белорусского кино. Сегодня здесь представят архивные материалы, ленты и фотодокументы, связанные с творчеством основоположника отечественного кинематографа. В своих картинах Корш -Саблин изображал центральные события прошлого века. Его "Константин Заслонов", "Моя любовь", "Искатели счастья" навсегда вошли в золотой фонд белорусского кинематографа. К фигуре мастера обращалась и команда телеканала "Беларусь 3". Документальный проект "Время кино. Владимир Корш-Саблин" с фрагментами интервью коллег режиссера сегодня покажут в зале Музея истории белорусского кино.


В творческой биографии Корш-Саблина 25 фильмов

Он дебютировал на экране как актер в фильме "Лесная быль". А после уже как режиссер рассказал 25 историй. Госпремию и статус народного артиста Корш-Саблин получил за ленту "Москва - Генуя". Сегодня именем мастера названа улица в Минске.

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