Владимиру Прокопцову - 66

Генеральному директору главной картинной галереи страны - 66. Владимир Прокопцов руководит пространствами Национального художественного два десятилетия. Благодаря его инициативе Ватикан увидел собрание белорусских икон. Наша страна в будущем получит первый музейный квартал. Кроме этого, Прокопцов поддерживает имидж художника. Его картины украшают постоянные экспозиции белорусских музеев. Пять десятков передал в дар Добрушскому музею. Искусствовед и писатель работает над серией книг о знаменитых художниках-белорусах. Подробности и неизвестные факты жизни мастера раскроет проект телеканала "Беларусь 3" "Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака". Сегодня в 10:45.