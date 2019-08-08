3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Владимиру Прокопцову - 66. Начало праздничного дня мастер провел на родной земле
Сегодня жителям Гомеля удалось наблюдать необычный утренний пленэр. 8-го числа 8-го месяца в 8 часов 8 минут в городском парке за работой с кистью известный художник Владимир Прокопцов. Сегодня ему исполнилось 66. Так мастер экстравагантно решил отметить начало праздничного дня на родной земле. Владимир Прокопцов свою новую работу под названием "В Гомельском парке 8 августа в 8 часов утра 8 минут и 8 секунд" торжественно передал в дар музею дворца Румянцевых и Паскевичей.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все