Владислав Хандогий даст концерт в Минске 29 ноября

Его талант покорил публику множества стран, а критики называют артиста восходящей звездой белорусского музыкального небосклона. Лауреат международных конкурсовпианист Владислав Хандогий сегодня дает концерт в Минске. На его счету гастроли в странах СНГ, Европы и Америки. В этом году он стал финалистом престижного Международного конкурса пианистов в США.



В большом зале Белгосфилармонии Владислав Хандогий выступит в сопровождении симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Прозвучит концерт Чайковского № 2, а также премьерные увертюры белорусских композиторов.



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