Внерепертуарный показ от Театра имени Горького

Пока у артистов нет возможности играть на сцене и собирать зал для зрителей, они выходят в виртуальный формат. Накануне столичный Русский театр провел онлайн спектакль-читку "Пир во время чумы" по пьесе А.С.Пушкина. Под съемочную площадку оборудовали Малую сцену театра, а в качестве декораций только стол, стулья и свечки. Новую работу посмотрели 80 тысяч зрителей, транслировали сразу на 6 платформах, в том числе в рамках зарубежной программы Российского федерального центра поддержки гастрольной деятельности "Большие гастроли". Видеоверсия спектакля сохранена на YouTube-канале театра.