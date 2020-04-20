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Внерепертуарный показ от Театра имени Горького
Пока у артистов нет возможности играть на сцене и собирать зал для зрителей, они выходят в виртуальный формат. Накануне столичный Русский театр провел онлайн спектакль-читку "Пир во время чумы" по пьесе А.С.Пушкина. Под съемочную площадку оборудовали Малую сцену театра, а в качестве декораций только стол, стулья и свечки. Новую работу посмотрели 80 тысяч зрителей, транслировали сразу на 6 платформах, в том числе в рамках зарубежной программы Российского федерального центра поддержки гастрольной деятельности "Большие гастроли". Видеоверсия спектакля сохранена на YouTube-канале театра.
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