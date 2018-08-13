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Внуки и правнуки Я. Коласа собирают уникальную информацию о знаменитом предке по всему миру
62 года без песняра белорусского народа. Якуб Колас ушел из жизни в 13 часов 20 минут понедельника.
Сегодня в это же время и в том же месте в последнем доме народного поэта и заслуженного деятеля науки БССР открылась временная экспозиция, посвященная последним годам жизни. Здесь личные письма и зарисовки. Несмотря на плохое самочувствие, в 55-м классик современной белорусской литературы часто отдыхал на Нарочи, спешил написать "Сказки жизни" и вдохновлялся общением с музой Александрой Кетлер. Память о Константине Михайловиче хранят потомки.
Внуки и правнуки Коласа пишут статьи и собирают уникальную информацию о знаменитом предке по всему миру. Памятные доски в честь гения - в Неаполе, Ташкенте и Вильнюсе. В скором времени бюст Коласа установят и в Китае. В память о нем провели экскурсию по любимым для поэта местам Минска. Поклонники творчества прочли стихи Коласа и возложили цветы к могиле песняра.
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