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Во Дворце искусств демонстрируют разные аспекты творчества Елены Лось

Во Дворце искусств экспозиция "Этнография" демонстрирует разные аспекты творчества Елены Лось. Авторская техника - сложная обработка текстиля: аппликация, плетение, роспись ткани, ручное крашение, штампование, батик. Картины и броши, созданные за последние 35 лет. Елена Лось использует в своих произведениях знания по этнографии, народному искусству и демонстрирует виртуозное владение разными материалами.

Художницу Елену Лось увлекают как герои народного фольклора, так и исторические образы, а также портреты создателей сказок и легенд, символы и знаки. В выходные выставка пополнится продажей авторской одежды.

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