Во Дворце искусств демонстрируют разные аспекты творчества Елены Лось

Во Дворце искусств экспозиция "Этнография" демонстрирует разные аспекты творчества Елены Лось. Авторская техника - сложная обработка текстиля: аппликация, плетение, роспись ткани, ручное крашение, штампование, батик. Картины и броши, созданные за последние 35 лет. Елена Лось использует в своих произведениях знания по этнографии, народному искусству и демонстрирует виртуозное владение разными материалами.



Художницу Елену Лось увлекают как герои народного фольклора, так и исторические образы, а также портреты создателей сказок и легенд, символы и знаки. В выходные выставка пополнится продажей авторской одежды.



