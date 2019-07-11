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Во Дворце искусств сразу несколько новых экспозиций

В столице во Дворце искусств сразу несколько новых экспозиций. Одна из них - персональная выставка живописи и графики белорусского художника Александра Пашкевича, приуроченная к юбилею мастера. Его произведения гармонично совмещают традиции и современность, а также разные стили в искусстве. Часть работ художника сделана в военной тематике и посвященная 75-летию освобождения Беларуси.

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