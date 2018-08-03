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Во Дворце искусства открылась выставка памяти художника Федора Ястреба

Он оставил после себя богатое творческое наследие не только как художник, но и как известный деятель культуры, искусствовед. Он принял участие более чем в 100 международных зарубежных, республиканских выставках, был автором и куратором десятка художественных проектов, провел 12 персональных выставок. В конце жизни Федор Ястреб начал писать стихотворные произведения и оставил почти тысячу сонетов. На выставке прошла презентация пяти томов под названием "Моление огню и ветру".

Живописные полотна, книги, альбомы, каталоги выставок и проектов, журналы и копии статей демонстрируют многогранность таланта художника и поэта Федора Ястреба.

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