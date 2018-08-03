3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Во Дворце искусства открылась выставка памяти художника Федора Ястреба
Он оставил после себя богатое творческое наследие не только как художник, но и как известный деятель культуры, искусствовед. Он принял участие более чем в 100 международных зарубежных, республиканских выставках, был автором и куратором десятка художественных проектов, провел 12 персональных выставок. В конце жизни Федор Ястреб начал писать стихотворные произведения и оставил почти тысячу сонетов. На выставке прошла презентация пяти томов под названием "Моление огню и ветру".
Живописные полотна, книги, альбомы, каталоги выставок и проектов, журналы и копии статей демонстрируют многогранность таланта художника и поэта Федора Ястреба.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей