Во Дворце Республики проходит презентация альбома "Куточак Беларусі" группы "Аура"

Очевидно, чтобы создать благополучное будущее для страны, в которой будут жить и созидать наши дети, необходим твердый фундамент. Это наша история, традиции, культура, язык. Это любовь к Родине. Пожалуй, весь спектр чувств и эмоций к родной земле буквально по нотам представлен в музыкальном альбоме "Куточак Беларусі". В эти минуты на сцене Дворца Республики проходит презентация сборника творческого и семейного тандема Евгения Олейника и Юлии Быковой. Альбом готовили целый год. Это 20 композиций о большой любви к малой родине - премьеры и уже любимые песни. Среди них лидер народных чартов - песня "Родники". Как создавался народный проект, расскажет Дарья Тарасова.



Год малой родины в нотах. Сложная гармония и легкое звучание - примерно таков рецепт хитов "Ауры". Сколько песен о Беларуси было спето и написано для других артистов, сказать не берутся даже сами авторы. За долгие годы в музыкальной индустрии "Аура" участвовала в национальных отборах на "Евровидение", писала для детского песенного форума, создала гимн к чемпионату мира по хоккею. Свое детище, пропитанное национальным колоритом, популярные саундмейкеры представляют на музыкальной премии "Песня года", тем самым открывают финальный блок шоу: на суд зрителей предлагаются сразу 9 композиций их нового альбома.

Творческий тандем славится тем, что хиты и весь продакшн песен делает сам. Не отступили от своего стиля и на этот раз. "Куточак Беларусі" записали и свели в своей домашней студии. Содержание композиций: совместная работа авторов и исполнителей. Каждый споет о том, что близко - о родных местах и белорусских красотах. В альбом войдут и драматические полотна. Инна Афанасьева исполнит песню "Свет адзін на ўсіх". Кстати, некоторые мотивы пришли к авторам за тысячи километров от дома. Так, "Синеокую" для главного сябра страны Евгений Олейник написал, будучи в Китае.