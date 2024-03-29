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Во Дворце Республики прозвучали саундтреки из советских и зарубежных мультфильмов
Во Дворце Республики 29 марта прозвучали саундтреки "Волшебные мелодии: от Союзмультфильма до Диснея" в исполнении Президентского оркестра Беларуси под руководством Виталия Кульбакова.
В концертной программе приняли участие академический хор Белтелерадиокомпании и белорусские исполнители. Можно было услышать мелодии из любимых советских и зарубежных мультфильмов: "Ну, погоди!", "Король Лев", "Аладдин" и другие. Параллельно на большом экране транслировали фрагменты самих мультипликаций.
В этом проекте мне посчастливилось участвовать во второй раз. В 2023 году я пела те же композиции, но в этом добавились новые. В целом программа наполнена советскими мультфильмами. Прекрасное попурри "Летучий корабль", в котором участвует и поет сам Виталий Григорьевич Кульбаков.
Аналогичная концертная программа запланирована на 6 апреля.
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