Во Дворце Республики прозвучали саундтреки из советских и зарубежных мультфильмов

В этом проекте мне посчастливилось участвовать во второй раз. В 2023 году я пела те же композиции, но в этом добавились новые. В целом программа наполнена советскими мультфильмами. Прекрасное попурри "Летучий корабль", в котором участвует и поет сам Виталий Григорьевич Кульбаков.

Ольга Булай, солистка Молодежного театра эстрады