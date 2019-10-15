Картины на стенах на улицах Минска. Во Фрунзенском районе на Притыцкого завершены работы над двумя муралами. Уличное искусство приобретает новые размеры и смысл. Еще один мурал приглашает посетить городскую библиотеку. Лариса Гулякевич встретилась с идейными вдохновителями и художниками.



Александра Пармон - молодой художник, которая получила образование дизайнера сначала в Беларуси: от художественного училища Глебова до Университета культуры. Потом училась в Санкт-Петербурге и Варшаве. Живопись стала смыслом ее жизни, которую она воплощает в разных художественных направлениях: от картин и инсталляций до муралов на стенах домов.



Идею расписать фасад городской библиотеки она предложила сама. Желание автора совпало с давней мечтой руководства столичной библиотеки имени Богушевича - поощрить молодежь к чтению книг.



Мурал, размером в 25 квадратов, выполненный в смешанной технике: аэрозольными и акриловыми красками. На весь образ понадобилось более 30 литров.



Прошли те времена, когда "уличное искусство" уничтожало эстетику города. Вместо надписей на стенах начали появляться муралы - настоящие картины, которые не только украшают фасады домов, но и несут философский смысл, а в данном случае - приглашают в библиотеку.



Валентина Коршикова - библиотекарь со стажем 40 лет. Подскажет как взрослому, так и молодому читателю самые интересные новинки современной и зарубежной литературы. Душой - за книгу и новые возможности приобретения знаний.



В тандеме с Александрой работал Кирилл Кулаковский. От эскиза до окончательного образа художникам понадобился месяц.



Кроме этого мурала, в микрорайоне Каменная Горка завершается работа над целым триптихом граффити. Настенные картины украшают также дома по улице Притыцкого. Местным жителям они дарят исключительно позитивные эмоции.