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Во славу героев-освободителей у стелы "Минск - город-герой" - традиционный гала-концерт

Трехчасовое праздничное действо впервые проводится под эгидой Союзного государства. Это и задает тональность всем песням. Неизменна и всебелорусская акция. Ровно в 23:00 - "Споем гимн вместе!"

Сейчас у нас есть возможность быть в первых рядах.

Среди зрителей концерта - Лидия Заблоцкая (подробнее в видео).

Настоящая атмосфера праздника и единения! И скоро всей страной - и мы с Павлом тоже - запоем в унисон такие важные для нас слова - "Мы беларусы - мірныя людзі"...

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