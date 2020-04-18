Во всем мире отмечают День памятников и исторических мест

Современные технологии для фиксации объектов старины. Ежегодно на местах новостроек находятся 10 археологических артефактов, и теперь они закрепляются в спутниковой системе навигации. Сегодня во всем мире отмечается День памятников и исторических мест. В Беларуси более 5 500 объектов историко-культурного наследия под защитой государства. К их сохранению - пристальное внимание. Одна из важных тем - актуализация списка наследия и карты памятных мест. Регулярно дополняется реестр объектов археологии, которые не вошли в этот перечень, таких более 5 000.



К слову, только в 2019 Академией наук Беларуси было выдано 220 разрешений на осуществление спасательных археологических раскопок на местах строительства. А за этот год уже провели исследования в Белыничах, где пройдет День письменности, продолжаются работы в Старом замке в Гродно. Готовится к открытию вторая очередь археологического музея под открытым небом в Беловежской пуще.

