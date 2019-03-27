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Во Всемирный день театра объявили лауреатов престижной премии "Хрустальная Павлинка"
Сегодня разрешилась одна из главных театральных интриг года. Во Всемирный день театра объявили лауреатов престижной премии "Хрустальная Павлинка". Главная награда покидает Минск. "Павлинка" в хрустале - у заслуженного артиста Беларуси Александра Парфеновича - бренда Могилевского областного театра имени Дунина-Марцинкевича. Мастер сцены покоряет не только театральные подмостки, но и зарубежный кинематограф. Был даже замечен в клипе легендарного "Ленинграда". Сегодня вместе с бобруйской труппой продолжает создавать театральные премьеры.
В списке лауреатов актриса Гомельского театра кукол Тамара Горячева. Она обрела "Хрустального ангела". Дебютный "Цветок" в руках актрисы Могилевского драматического Вероники Барановой. Единогласно закрытым голосованием комиссии определен и победитель в номинации "Хрустальная звезда" - такая зажглась у купаловца Павла Харланчука. "Хрустальная Павлинка" - старейшая театральная премия Беларуси. Сегодня она прошла в 27-й раз.
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