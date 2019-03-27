Сегодня разрешилась одна из главных театральных интриг года. Во Всемирный день театра объявили лауреатов престижной премии "Хрустальная Павлинка". Главная награда покидает Минск. "Павлинка" в хрустале - у заслуженного артиста Беларуси Александра Парфеновича - бренда Могилевского областного театра имени Дунина-Марцинкевича. Мастер сцены покоряет не только театральные подмостки, но и зарубежный кинематограф. Был даже замечен в клипе легендарного "Ленинграда". Сегодня вместе с бобруйской труппой продолжает создавать театральные премьеры.



