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Во второй день на площадке детского "Евровидения" вторая десятка конкурсантов
Минск эту неделю почти круглосуточно живет ожиданием финала детского "Евровидения". На сцене "Минск-Арены" сегодня второй день репетиций. На площадку с самого утра поднимались конкурсанты из Италии, Казахстана, Мальты и Польши. Сейчас на сцене Сербия.
За кулисами знакомится с участниками наш корреспондент Юлия Токарь. Она на прямой связи со студией.
Сейчас я нахожусь в бабл-руме. Здесь уютно, ярко, мыльные пузыри, конечно, не надувают, а вот сценические образы готовят. Кстати, на мне неслучайно вот такая синяя байка с евровизионной эмблемой - это брендированная одежда волонтеров. Их на "Минск-Арене" работает более полусотни.
С девяти утра на сцену уже поднимались участники из Италии, Казахстана, Мальты, Польшы. Сейчас свою песню репетирует 13-летняя Бояна Радованович из Сербии. А эстафету ей передала наша соседка из России - непобедимая Анна Филипчук. Кстати, во время прогона, на который дается 40 минут, можно вносить коррективы по свету, подтанцовке, траектории вокалиста.
Какие музыкальные ритмы зажгут сердце Европы, узнаем в воскресенье. Но могу смело заверить, что зрители увидят такое разнообразие жанров и детских образов. У нашей съемочной команды полное погружение. Студия, передаем вам фестивальный заряд.
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