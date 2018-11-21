Во второй день на площадке детского "Евровидения" вторая десятка конкурсантов

Минск эту неделю почти круглосуточно живет ожиданием финала детского "Евровидения". На сцене "Минск-Арены" сегодня второй день репетиций. На площадку с самого утра поднимались конкурсанты из Италии, Казахстана, Мальты и Польши. Сейчас на сцене Сербия.



За кулисами знакомится с участниками наш корреспондент Юлия Токарь. Она на прямой связи со студией.

Сейчас я нахожусь в бабл-руме. Здесь уютно, ярко, мыльные пузыри, конечно, не надувают, а вот сценические образы готовят. Кстати, на мне неслучайно вот такая синяя байка с евровизионной эмблемой - это брендированная одежда волонтеров. Их на "Минск-Арене" работает более полусотни.

С девяти утра на сцену уже поднимались участники из Италии, Казахстана, Мальты, Польшы. Сейчас свою песню репетирует 13-летняя Бояна Радованович из Сербии. А эстафету ей передала наша соседка из России - непобедимая Анна Филипчук. Кстати, во время прогона, на который дается 40 минут, можно вносить коррективы по свету, подтанцовке, траектории вокалиста.