Военную ленту Виктора Турова "Через кладбище" покажут сегодня в Центре современных искусств

Одна из ста лучших военных лент по версии ЮНЕСКО - сегодня в афише Национального центра современных искусств. Черно-белое кино Виктора Турова "Через кладбище" - это история о драматическом подрыве фашистских эшелонов. Для режиссера, кстати, малолетнего узника концлагеря под немецким Ахеном, трагедия в 82 минуты стала дипломной работой и первым успешным фильмом.



Сегодняшний показ откроет цикл "Кино детей войны", в дополнение кинокритики и гости обсудят фильм. Через месяц ждут гостей на просмотр ленты Валентина Виноградова "Восточный коридор". Всего же в рамках выставки "Алфавит войны" ожидается четыре показа классики советского военного кинематографа.



