Воложинская иешива принимает выставку "Русская Атлантида"

Воложинская иешива принимает белорусско-российский проект - выставку по итогам Международного пленэра по живописи "Русская Атлантида". В рамках этой инициативы мастера кисти Беларуси и России творчески путешествуют по пространству "от Бреста до Владивостока" и пишут православные храмы.

По итогам пленэров организуются выставки, увидеть которые могут как жители мегаполисов обеих стран, так и любители искусства из маленьких городов и деревень.

Открытие экспозиции стало настоящим праздником искусства, на вернисаже выступили музыканты. Как доброе начало проекта прозвучал и православный молебен, который совершил иерей Сергий Орлов.